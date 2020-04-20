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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi karantinaya alındı

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Testi pozitif çıktı, temastaki 48 kişi karantinaya alındı
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GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin, 14 yakını ve temasta olduğu 34 kişi karantinaya alındı.

TIR şoförlüğü yapan ve Özbekistan'dan dönen E.K., yurda döndükten sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla hastanede tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan E.K., Ağabey Mahallesi'ndeki evde ailesinden 14 kişiyle birlikte karantinaya alındı. Karantina süresi devam ederken E.K. ile temas kurduğu yeni tespit edilen 34 kişi daha karantinaya alındı. Bu kişilerin yaşadığı 14 evden dışarı çıkmaları yasaklanırken, karantinaya alınan kişi sayısı da böylece 48'e yükselmiş oldu.

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