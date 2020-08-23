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Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 23.08.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

Testi pozitif çıktı, komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındı

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Testi pozitif çıktı, komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyleyince sokak karantinaya alındı.

Şirinsulhiye Mahallesi, Ömerağa Sokak’ta yaşayan bir kişi, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri kişinin yakın zamanda temas ettiği kişileri araştırmaya başladı.

Test sonucu pozitif çıkan kişi, yakın zamanda tüm komşularını ziyaret ettiğini söyledi. Bunun üzerine sokak tedbir amacıyla karantinaya alındı. Sokağın girişleri bariyerlerle kapatılarak önlem alındı.

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