Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Corona Virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İ.Ü., hastaneden kaçtı. İ.Ü., kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.
Eskişehir’de İ.Ü., sokağa çıkma yasağından önce rahatsızlanması üzerine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.
Corona Virüs belirtileri üzerine test yapılan erkek hasta, sonucun pozitif çıktığını öğrenince gece hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı.
Hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında İ.Ü., kaçtığı otomobille hastane yakınlarında yakalandı. Hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı.
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