MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTesti pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
GeriGündem Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
Abone Olgoogle-news

Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Corona Virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İ.Ü., hastaneden kaçtı. İ.Ü., kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Eskişehir’de İ.Ü., sokağa çıkma yasağından önce rahatsızlanması üzerine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Corona Virüs belirtileri üzerine test yapılan erkek hasta, sonucun pozitif çıktığını öğrenince gece hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı.

Hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında İ.Ü., kaçtığı otomobille hastane yakınlarında yakalandı. Hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle