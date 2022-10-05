‘Testi beraber yaptıralım’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis grubunda kendisinden DNA testi isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yanıt verdi:

EN BÜYÜK GÜCÜM GENÇLER

“Her genç düşünce özgürlüğüne sahip olsun, ülkenin sokaklarında özgürce gezsin istiyorum. En büyük gücüm bu ülkenin gençleri. İlk kez oy kullanacak 7.5 milyon gencimizin tarihsel sorumluluğu var. Dezenformasyon yasası getirdiler. Getirilmesinin nedeni, yapılan yolsuzlukları kimse yazmasın, kimse öğrenmesin.

Bir parantez açayım, biraz gülelim. Bahçeli benim DNA testi yaptırmamı istemiş. Güzel bir öneri ama bir şartım var, aynı laboratuvara gidip beraber test yaptıracağız. Kimin ne olduğu çıksın ortaya. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan, bir Konya’nın Akşehir’ine gideceksin, Seyyid Mahdud Hayrani Türbesi’nde bir Fatiha okuyacaksın, iki İstanbul Müftülüğü’ne gideceksin orada Kuyud-ı Kadime Arşivi var, ona bakacaksın. Ben kim olduğumu biliyorum, herkesin kimliği nasıl şerefliyse benim kimliğim de benim şerefimdir.”

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YÜREĞİ YETEN GELSİN

- Kılıçdaroğlu önceki akşam duyurduğu ‘başörtüsü teklifi’yle ilgili de şunları söyledi: “Saray beni iyi dinlesin. Kadınların duygularını, inançlarını istismar ettiğin yeter. Teklifimizi Meclis’e veriyoruz. Göreceğiz kim samimi kim değil. Artık bu kanunu çıkaralım ve bu çağdışı tartışma bitsin. Yüreği yeten de peşimden gelsin. Oy hesabıyla değil ülkenin geleceği, itibarı için yapıyoruz.”

SALONDA 600 GENÇ

CHP Gençlik Kolları’ndan da 600 genç toplantıdaydı. Gençler, ‘Umudun Lideri Gençlik Seninle’ yazılı dövizler ve Kılıçdaroğlu’nun maketiyle tezahürat yaptı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)