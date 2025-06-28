Test uçuşları başarıyla tamamlandı

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Yaklaşık 5 yıl önce ilk adımı atılan ve çeşitli nedenlerle bir süre ertelenen proje, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk öncülüğündeki ekibin özverili çalışmasıyla tamamlandı. Son 6 aylık süreçte yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda Hürkuş’un ürettiği uçakla yüzde 75 benzerlik taşıyan replika ortaya çıkarıldı. Test uçuşları başarıyla tamamlanan Vecihi XIV’ün replikası, bugün düzenlenecek tanıtımın ardından M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edilecek.

EYLÜLDE İLK UÇUŞ

Vecihi XIV’ün replikası, ilk uçuşunu eylül ayında Eskişehir’deki Sivrihisar Hava Gösterileri’nde halka açık gerçekleştirecek. Ali İsmet Öztürk, projenin Vecihi Hürkuş’un havacılık aşkıyla ortaya çıktığını söyledi: “Vecihi XIV tipi uçağın bugüne ulaşan hiçbir teknik çizimi yoktu. Birtakım fotoğraflar var. Mümkün olduğu kadar Vecihi XIV uçağını görseline uygun şekle getirmeye çalıştık. Motor olarak da 1930’ların değil fakat 1940’ların en revaçta olan Continental R670 motorunu seçtik. Onun dışında da mümkün olduğu kadar Vecihi Hürkuş’un tasarımına uygun şekilde projeyi geliştirmeye çalıştık. Eğer planlar elimizde olsaydı bu miktarı, yüzdeyi belki bir miktar daha artırmamız mümkün olabilirdi. Benim dışımda 5-6 arkadaş özveriyle çalıştı.”

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10 SORTİ YAPTI

Şu ana kadar 10 sorti uçuşu yapan Vecihi XIV, testlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadı.