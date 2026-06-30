Test sürüşü pahalıya patladı: 15 milyon liralık otomobillini tamirhaneye bıraktı başına gelmeyen kalmadı

Haberin Devamı

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri’de galericilik yapan Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle Gürsel Mahallesi’ndeki bir tamirhaneye bıraktı.

Arızanın giderilmesinin ardından tamirhanenin sahibi Erdal A., gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, Caner K. (38) yönetimindeki 34 MIH 046 cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan Caner K.’ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Haberin Devamı

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan lüks otomobili tespit etmek için çalışma başlatıldı. Kağıthane Asayiş Büro ve Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araç bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemelerde 34 ANL 552 plakalı otomobili kullanan kişinin tamirhanenin sahibi Erdal A. olduğu belirlendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Polis ekipleri tarafından Erdal A.’ya ,'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Tescilli aracı plakasız kullanmak', 'Cam filmi bulundurmak' ve 'Yetkililer gelmeden kaza yerinden ayrılmak' maddelerinden toplam 174 bin 719 lira, araç sahibi Bahadır G.’ye ise 'Sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak' maddesinden 40 bin lira para cezası kesildi. Lüks otomobil ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin. Ad Soyadı E-Posta Adresi Bülten Seçimleri Gün Başlıyor Gün Sonu ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum. Abone Ol Keşfetmeye Devam et

Haberin Devamı

KAZA VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza anına ait sesler duyuluyor. Ardından lüks otomobilin olay yerinden uzaklaşıyor. Bir süre sonra duran araçtan sürücü Erdal A. ile yanında bulunan Yasin G.iniyor. İkisi birlikte yürüyerek tamirhaneye doğru gidiyor.