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Ramiz Kaan OKTAR- Murat KÜÇÜK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 22:38,Son Güncelleme:

Test sonucunu öğrenince soluğu yolcu otobüsü ile hastanede aldı

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Test sonucunu öğrenince soluğu yolcu otobüsü ile hastanede aldı
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İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde bulunan Süreyya Ç., Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince otobüsle hastaneye götürüldü. Yoluna devam eden otobüs ise yolcuların testinin yapılması için Bolu'da durduruldu.

İstanbul'da 2 gün önce Kovid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan bugün Diyarbakır'a doğru  otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yolda kendisini arayan kişiden testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Süreyya Ç. durumu muavine bildirince otobüs şoförü de yaşlı kadını otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaşlı kadın burada karantinaya alındı.

Otobüs ise tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Bunun üzerine emniyet ekipleri durumu Bolu'daki  polise bildirdi. Otobüs sürücüsüne de bilgi verilirken, Bolu gişelerinde polis ve sağlık ekipleri  beklemeye başladı. Otobüs, Bolu'da TEM yolu Batı gişelerinde durduruldu. Otobüs, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürülürken, araçta bulunanların testlerinin yapılacağı bildirildi.

Test sonucunu öğrenince soluğu yolcu otobüsü ile hastanede aldı

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