Test sonucunu beklemeyen pozitif hasta, otogarda yakalandı

Mersin Şehir Hastanesi’nde test yaptıran İsmail Ölmez, 24 saat zorunlu bekleme süresi olmasına rağmen hastaneden çıkıp, Anamur Otogarı'na geldi. Bir otobüs firmasından bilet almak isteyen Ölmez'in, HES kodundan Covid-19 testinin pozitif olduğu görüldü. Polis ile sağlık ekiplerine haber verildi.



ETRAFINA KİMSE YAKLAŞTIRILMADI



Otogara gelen sağlık ekibi, hazırlıklarını yaparken İsmail Ölmez’e kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Otogar Cami'nde cuma namazı kıldığı da ortaya çıkan ve beraberinde oğlu bulunan İsmail Ölmez, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Otobüs firma yetkilisi Cavit Aslan, "HES kodu girişinde riskli olduğu ortaya çıktı, biz de ilçe sağlık müdürlüğünü bilgilendirdik. Ambulans gelerek, hastamızı hastaneye götürdü" dedi.



EVİNDE KARANTİNAYA ALINACAK



İsmail Ölmez’in 900 TL para cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, 10 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı öğrenildi.