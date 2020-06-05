Test sayısı 54 binin üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil 54 binin üzerinde” dedi. Dünkü yeni vaka sayısı da 988 oldu. Koca’nın paylaştığı günlük tabloya göre, son 24 saatte 54 bin 234 test yapıldı, 988 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 167 bin 410 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 602’ye, entübe hasta sayısı da 265’e geriledi. Dün 926 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 131 bin 778’e ulaştı. Bakan Koca Twitter’daki paylaşımında, “Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.