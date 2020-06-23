Test kazası

TUSAŞ’tan kazayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.”Hürkuş Geliştirme Programı, Mart 2006’da Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ’ın anlaşmasıyla başladı. 15+40 adetlik sözleşmedeki ilk iki uçak geçen yıl Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.