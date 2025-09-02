Tespit ettiği usulsüzlükler başını yaktı! ABD'de çalışan bilim insanından haber yok... Furkan Dölek'in kardeşinden çok çarpıcı açıklamalar

Haberin Devamı

ABD’nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da araştırma görevi yaparken karşılaştığı usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kalıp görevden uzaklaştırıldığı, ardından da vizesinin iptal edildiği iddiasıyla Kanada'ya başlattığı protesto yürüyüşü sırasında 5 gün önce gözaltına alındığı öne sürülen Dr. Furkan Dölek'in (36) annesi Zuhal Dölek, “3-4 gündür çocuğumdan hiç haber alamadık. Zor durumdaydı ve sağlık sorunları vardı. Hayatından endişe ediyoruz. Devletimizin ve büyükelçimizin desteğiyle çocuğumun nerede olduğunu öğrenecek ve yasal yollardan çıkışını sağlamak istiyoruz. Oğluma sağ salim kavuşmayı istiyoruz” dedi.

Kayıp fizikçi Furkan Dölek'in kardeşi Esra Dölek de CNN TÜRK ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Esra Dölek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kardeşimle son olarak 6 gün önce görüştük, sınıra yakın bir bölgedeydi. Çok yorgundu ve ağrıları vardı. Sırt çantası ile yola çıkmıştı. Sonra hiç iletişim kuramadık. Amerikalı bir aktivist arkadaşımız bizimle iletişime geçti ve onun sayesinde sadece tutuklandığını öğrendik.

ABD'den gelen hiçbir bilgi yok bize. Abim sosyal medya hesabından gün gün yürüyüşünü paylaşıyordu. Kendi çabamla konsolosluğumuz ile görüştüm. Orada tatil olduğunu söylediler. Yetkililerden destek bekliyoruz ve umudumuz var.

GÖZ ARDI EDİLECEK AÇIKLAR DEĞİLDİ

Sanal medyadaki ifşaları yeni. Onun öncesinde de mücadele vermişti tek başına. ABD tarafından laboratuvarlarda araştırmacı olarak davet edilmişti, daha sonra güvenlik açıkları tespit etti. Datalarda silinmeler vardı. Radyoaktif maddelerle çalıştıkları için bu açıklar göz ardı edilecek şeyler değildi. Enerji Bakanlığı'na bunu iletince mobinge maruz kaldı.

Şirketten bilgi gelmedi. Bu 1 buçuk yıllık sürece dayanıyor. Hemen c1 vizesini iptal ettiler. Haklarının olmayışı onu böyle bir yolculuğa sürükledi. Abim kaçak durumuna düştü orada.

