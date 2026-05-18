Tespit edildi, ceza kesildi! Şaşkına çeviren savunma: Üzerine çıkalım diye yapmışlar

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 14:15

Kadıköy Bağdat Caddesinde bir genç otomobilin sunroof kısmından çıkarak seyahat etti. Polis ekiplerinin incelemesiyle araç tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Görüntülerdeki genç, polis memurlarının ceza kesmesi üzerine "Üzerine çıkalım diye yapmışlar" şeklindeki savunma yaptı.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin sunroof kısmından çıkan genç, trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerin incelenmesinin ardından trafik ekipleri harekete geçti.

Yapılan denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen yolcuya cezai işlem uygulandı. Hakkında işlem yapılan gencin, "Üzerine çıkalım diye yapmışlar" şeklindeki savunması ise şaşkınlık oluşturdu.

