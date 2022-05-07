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Teslimat koduyla dolandırıldı

#İstanbul#Kargo#Dolandırıcılık
Teslimat koduyla dolandırıldı

100 bin liralık oyun bilgisayarını kargo şirketinden teslim alırken böyle görüntülendi.

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İstanbul Avcılar’da yaşayan bir kişi internetten 100 bin liraya dizüstü oyun bilgisayarı satın aldı. S.Ç. (39) ise bilgisayar siparişi veren kişinin iletişim bilgilerini temin ederek kendisini kargo çalışanı gibi aradı. Sipariş veren kişiden kargoya ait teslimat kodunu aldı. Daha sonra da 23 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki kargo şirketine giderek oyun bilgisayarını aldı. Siparişi veren kişi bilgisayarı verdiği adrese gelmeyince kargo şirketini aradı. Kargo şirketi teslimat koduyla bilgisayarın alındığını söyledi. Teslimat kodunu alan kişi tarafından dolandırıldığını anlayan mağdur kişi polisi arayarak yardım istedi.

SERBEST BIRAKILDI

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketindeki kamera görüntülerinden yola çıkarak kimliğini belirlediği S.Ç.’yi düzenlediği operasyonla Esenyurt’ta gözaltına aldı. S.Ç.’nin yaralama ve dolandırıcılık konularından emniyette kaydı olduğu anlaşıldı. Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında işlem yapılan S.Ç. adli makamlarca serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Kargo#Dolandırıcılık

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