Teslim oldu… Hainlerin yerini tek tek anlattı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim’in öz yeğeni olması nedeniyle terör örgütünün yönetim kademesinin yaptığı gizli toplantılara katıldığı belirtilen Dalya Mahmut Müslim’in, özellikle örgütün son aylardaki yapılanması, alınan kararlar ve stratejisi ile ilgili güncel istihbari bilgiler verdiği öğrenildi.

SALİH MÜSLİM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AVRUPA SÖZCÜSÜ



Terör örgütünün kadın yapılanması YJA içerisinde görev yapan, kırmızı kategoride aranan Esma Samur kod adlı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yapan Dalya Mahmut Müslim’in, terörist elebaşlarıyla ilgili önemli ve kritik bilgiler aktardığı öğrenildi.. Amcası Salih Müslim'in terör örgütünün Suriye’deki siyasi kanadı PYD’nin sözcülük görevini yürüttüğünü, bu nedenle özel önem verildiğini anlatan Dalya Mahmut Müslim, Avrupa bağlantılarının güçlü olduğunu anlattı.

TERÖR KAMPINDA TEKNOLOJİK SİLAH EĞİTİMİ



Örgütün kamplarında verilen eğitimleri anlatan Dalya Mahmut Müslim, teknolojik silah ve mühimmatların başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinden de geldiğini, teröristlerin drone kullanmaları için de özel olarak eğitildiğini söyledi.



Dalya Mahmut Müslim’in, 2013 yılında Suriye'nin Aynularab bölgesinden örgüte katıldığı, Suriye-Kamışlı'da üst düzey teröristlerin de aralarında olduğu örgüt üyelerine şoförlük ve korumalık yaptığı öğrenildi. Dalya Mahmut Müslim'in hamile olduğu, eşinin de kısa süre sonra güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bu arada, Dalya Mahmut Müslim’in örgütle ilgili verdiği bilgiler ve Türkiye sınırlarında suça karışmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.