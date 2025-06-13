Teslim olan terörist sayısı arttı

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PKK’nın fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler MİT ve TSK tarafından yakından takip edilirken, son dönemde teslim olan terörist sayısında da önemli bir artış var. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lının daha teslim olduğunu açıkladı. Irak’ın yanı sıra Ankara, Suriye’deki gelişmeleri de hassasiyetle takip ediyor. Terör örgütü YPG/SDG’nin Şam yönetimiyle entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine “asla göz yumulmayacağı” mesajını veren kaynaklar, Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında azalma olmadığını vurguladı.

Bakanlık kaynakları, “Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama faaliyetlerimiz devam ediyor” açıklamasını yaptı. Suriye’deki son durumu değerlendiren Bakanlık kaynakları, “Türkiye olarak temel gayemiz; Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanması. Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyoruz” diye konuştu.

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6 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU

- Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk şu bilgileri paylaştı: “Son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir. 8 Ocak’ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Menbic bölgesinde 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.”