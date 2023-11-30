Teslim edilecek olan deprem konutlarında sona doğru... Çalışmalar 7 gün 24 saat sürüyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 9 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla sürüyor.

İŞÇİLER TAM KADRO MESAİDE

Ocak ayında kent genelinde ilk etapta bin konutun teslim edilmesi planlanırken, işçiler evleri teslim edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya çalışıyor. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Ayrıca daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi.

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“OCAK AYINDA BİN KONUT TESLİM EDİLECEK”

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Ocak ayında ilk evlerin teslimatının yapılacağını söyledi. Karslıoğlu, “Bin konut projesini Ocak ayında teslim edeceğiz Adana genelinde.

Önümüzdeki günlerde 8 bin konut ihale süreci var. Uzun bir süreç. Ancak işçilerimiz gece gündüz depremin yaralarını silmek için cansiparane çalışıyor. Herkes bunun bilincinde” diye konuştu.

TOKİ’nin literatüre girdiğini anlatan Karslıoğlu, “Dünyada hiçbir ülke depremden sonra bu kadar hızlı ve bu kadar teknik kapasitede bina yapma yeteneğine sahip değil. Ancak biz burada TOKİ’nin tecrübesiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Bu dünyada tektir” dedi.

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ADIYAMAN’DAKİ KONUTLARDA SON RÖTUŞLARI YAPILIYOR

Adıyaman merkezde Örenli ve İndere bölgesinde, ilçelerde ve kırsalda deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman’da şuana kadar 41 bin 324 konutun inşaatı devam ediyor.

Adıyaman merkez Örenli Mahallesinde 3 bin 34, İndere (Zey) Bölgesinde 16 bin 433 konutun yapımı devam ederken, bazı konutlarda sona gelindi.

İnce işçiliği dahi bitirilen bu konutlar, teslim öncesi son rötuşları yapılıyor. Konutların geldiği son durum ile ilgili Adıyaman Valisi Osman Varol açıklamada bulundu.

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Vali Osman Varol, “Adıyaman genelinde 41 bin 324 tane kalıcı deprem konutları inşa ediliyor. Bu sayı zaman içerisinde ihtiyaca göre güncellenecek. Şehir merkezimizde konutların yapıldığı 2 toplu alanımız var. Birisi Örenli alanı, diğeri de İndere alanıdır.

İndere’de 16 bin 433 konut, Örenli’de ise 3 bin 34 konutun inşaatı devam ediyor. Ayrıca Atatürk Bulvarı üzerine Bakanlığımızın kentsel tasarım anlamında rezerv alanında yaptığı ciddi sayıda konutumuz var. Yine daha öncesinden kentsel dönüşüm yapılması planlanan bölgelerde hem zarar gören konutların yerine hem de dönüşüm ile birlikte yapılan konutlarımız var.

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Bunlarla birlikte ilimiz genelinde 41 bin 324 tane konutun inşaatı devam ediyor. İnşaatlarımız genel olarak sorunsuz devam ediyor. Şuan bütün şantiyelerimiz, il merkezimiz, kırsalımız veya ilçe merkezimizde herhangi bir darboğazımız herhangi bir sıkıntımız yok. Çok hızlı bir biçimde konutları bitirip vatandaşlarımızı biran evvel kalıcı konutlarına yerleştirmek en büyük gayemiz.

Örenli Mahallesi’nde yapılan bu konutların bazılarında dış cephe boyaları da yapıldı. İç kısımda bir takım son rötuşları yapılıyor. Yani teslimden önceki son rötuşlar yapılıyor. Vatandaşlarımızın hak sahipliği ile ilgilide süreçleri büyük oranda tamamlandı. Bunlarla ilgili kalan son başvurular ile ilgili hukuki süreç tamamlandığında hak sahipliği süreci de bitmiş olacak” dedi.