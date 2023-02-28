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Tesla, Meksika’da fabrika kuracak

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Andres Manuel Lopez Obrador#Meksika
Tesla, Meksika’da fabrika kuracak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 22:57

Dünyaca ünlü elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Meksika’da yeni bir fabrika açacağı duyuruldu.

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Tesla, Meksika’da fabrika açacak. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk ile bir video görüşme yaptıklarını ve ülkenin kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'de bir fabrika kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Obrador, açılacak olan Tesla fabrikasının ülke için önemli bir yatırım olduğunu ve çok sayıda istihdam oluşturacağını belirterek, Musk’ın bölgede yaşanan kuraklık ve su kıtlığı nedeniyle kendisine sunulan bazı şartları da anlayışla kabul ettiğini ifade etti.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SU KULLANILACAK

Musk ile Obrador arasında yapılan anlaşmaya göre, yeni açılan fabrikanın su arıtımı yaparak, boyama dahil olmak üzere elektrikli araçların tüm üretim sürecinde geri dönüştürülmüş su kullanacağı bildirildi.

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Obrador, daha önce yaptığı açıklamada Nuevo Leon eyaletinde yaşanan su kıtlığı ve bölgede faaliyet gösteren şirketlerin aşırı su tüketimi sebebiyle Tesla fabrikasının buraya kurulmasını uygun görmediğini söylemişti. Ancak Musk’ın suyun geri dönüştürülmesi ile ilgili şartları kabul ederek Obrador’u ikna ettiği belirtildi.

Meksika’nın kuzeyinde yer alan ve ABD’nin Texas eyaletine komşu olan Nuevo Leon eyaleti, ülkede kuraklığın en çok görüldüğü ve nüfusun büyük su sıkıntısı yaşadığı bölge olarak biliniyor.

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#Tesla#Andres Manuel Lopez Obrador#Meksika

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