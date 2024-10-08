Teşkilata siyaset eğitimi

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AK Parti, 2025 Nisan ayında yapılması planlanan büyük kongre sürecine hazırlanıyor. 12 Ekim’de başlayacak belde ve ilçe kongrelerini 90 günde tamamlamayı planlayan AK Parti, 28 Aralık’ta da il kongrelerini başlatmayı hedefliyor. Böylece bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiş olacak. Bu kapsamda, genel seçim sonrası Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçede başkanı, yerel seçimlerin ardından da 13 il başkanı değiştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında “Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz” sözleriyle değişim mesajı vermişti.

KIYAFETTEN SELAMLAŞMAYA

AK Parti, büyük kongre sürecine teşkilatı da kapsayacak bir hazırlık yapıyor. Bu eğitimlerin ilk ayağını ilçe ve il başkanları oluşturacak. İl ve ilçe başkanlarına verilecek eğitimlerde, partide yapılan anketlerde ve sahada vatandaşın bugüne kadar en çok şikâyet ettiği başta ekonomi olmak üzere 5 başlıkta nasıl ortak bir dil kullanılması gerektiği de anlatılacak. İl ya da ilçe başkanının vatandaşla teması, nasıl giyinmesi gerektiği, ceketini ne zaman ilikleyeceği, fotoğraf çekimi sırasında nasıl duracağı gibi konular da eğitimin diğer başlıklarından olacak. Ayrıca sahada yapılan programlarda vatandaşla selamlaşma, diyalog ve yaklaşım gibi dersler de verilecek.

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Çalışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapıldığı da öğrenildi. Söz konusu eğitimlerin büyük kongreye kadar tamamlanması planlanıyor. Kongrenin ardından bu eğitimlere milletvekilleri ve milletvekili danışmanlarının da dahil olacağı belirtildi.