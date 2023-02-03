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Teşkilât-ı Mahsûsa’dan günümüze MİT'in 110 yıllık arşivi açılıyor

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Arşiv#Teşkilât-I Mahsûsa
Teşkilât-ı Mahsûsa’dan günümüze MİTin 110 yıllık arşivi açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:00

Kapalı kutu olan Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan dönüşüm mesajları geldi. 1913’te Teşkilât-ı Mahsûsa’nın kuruluşundan bu yana gizli bilgileri içeren arşivden bazı belgelerin araştırmacılara açılacağı açıklandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi’nin kuruluşuna Meclis’te onay verildi. Yasaya göre Milli İstihbarat Akademisi, “yükseköğretim kurumu’ statüsünde olacak ve istihbarat-milli güvenlik alanında lisansüstü eğitim verip bilimsel araştırma ve yayın yapacak.

AKADEMİSYENLER FAYDALANACAK

Yasanın Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmesinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 17 Kasım 1913’te Teşkilat-ı Mahsusa’nın kuruluşundan bu yana gizli bilgileri içeren arşivinden bazı belgelerin araştırmacılara açılacağını söyledi. Karakaya, “MİT’te oluşturulacak bir komisyon tarafından teşkilat uhdesinde bilgi ve belgelerin kullanıma ve paylaşıma açılmasının ve bunların akademik çalışmalar ile her türlü yayın ve edebi eserde kullanılmasının da önü açılmıştır. Bu çalışmalar tarihe tanıklık edilmesi açısından önemli bir gelişme” dedi.

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Arşiv#Teşkilât-I Mahsûsa

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