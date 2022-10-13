Tesislerinde kaçak göçmenler yakalanmıştı! 8 işletmeciye gözaltı

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Göçmen Kaçakçılığı Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 6-21 Eylül'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 5 otel, 3 apart, 1 pansiyona yapılan baskınlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Lübnan, Pakistan ve Filistin uyruklu 265 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilen göçmenler, ülkelerine gönderildi; işletmelerin her birine yönelik de 13 bin 500 lira ceza kesildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, turistik tesislerinde yasa dışı yollarla gelen ve yurt dışına gitmek için bekleyen düzensiz göçmenleri barındırdığı gerekçesiyle işletme sahipleri hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın kararıyla Merve A., Ali A., Osman K., Sinan D., Naci K., Hicran Ç., Mehmet Levent Ö. ve Mehmet A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.