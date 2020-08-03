Tesisler doldu, adım atacak yer kalmadı

Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Bozcaada’da ‘rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarısını dikkate almayanlar yer bulamadı. 4 bin yatak kapasiteli Bozcaada'da konaklayanların sayısı kayıt dışı konaklama ile 10 bini aştı. Otoparklarda yer kalmadı. Bazı yeme içme mekanlarında kuyruklar oluştu.

Ayazma Plajı başta olmak üzere sahiller denize girenlerle tıklım tıklım oldu. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılara rağmen 10 binlerce tatilcinin akın ettiği Bozcaada'da kurallara uyulmadığı görüldü. Geyikli’den Bozcaada’ya sefer yapan feribotlarda yolculara ayakta bile yer kalmadı. Yüzlerce insan feribotta sosyal mesafeyi koruyamadı. Gestaş firması, bayram tatili boyunca 2 feribotla doldur boşalt usulü saatsiz sefer yaptı. Ada’da yaşayan vatandaşlar ise, koronavirüs nedeniyle tedirgin oldu.

Adada aşırı araç yoğunluğu ve otoparkların yetersizliği nedeniyle tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Bazı tatilciler, araçlarını sokağın ortasına, kaldırımlara park etti. Trafik birçok noktada sık sık kilitlense de adada görev yapan iki trafik polisi yoğun mesai harcayarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

Adım atacak yer kalmayan adada geçen sene belediyenin aldığı karar nedeniyle 01.30'da tüm işletmeler kapandığı için gece saat 02.00'den sonra sokaklar boşaldı.

Kurban Bayramı tatilinde adanın kapasitesinin çok üstünde misafir ağırladığını dile getiren Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, “Tahmini kayıt dışı konaklama ile birlikte adada günlük 10 binin üzerinde tatilci misafir ediyoruz. Bunun yanında adaya 6-7 bin de günübirlik geçişler olduğunu tahmin ediyoruz. Maalesef 4 bin yatak kapasitemizin olduğu adamızda kayıt dışı konaklamanın önüne geçilmediği için böyle bir tablo ile karşılaşıyoruz" dedi.