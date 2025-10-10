"Sosyal medyadaki fotoğraf benzerliği yüzünden hapse girdi" iddiası

Haberin Devamı

Olay, 2021 yılında Samsun’da yaşayan Y.B. ve D.A.’nın, Antalya’da ikamet eden B.A. ile internet üzerinden araç alım satımı için anlaşmasıyla başladı. Nakit ve çek karşılığı satışın ardından, verilen çekin sahte olduğunun anlaşılması üzerine mağdur B.A. şikâyetçi oldu. Dolandırıcılıkla ilgili yürütülen soruşturmada şahıslara ulaşılamayınca, sosyal medya üzerinden yapılan aramalarda Y.B.’nin Facebook hesabında ortak arkadaş olarak görülen Barış Aydın’ın fotoğrafı mağdura gösterildi ve teşhis bu fotoğraf üzerinden yapıldı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, Samsun Adliyesi’nde talimatla ifade veren Barış Aydın, 15 yıldır Antalya’ya hiç gitmediğini belirterek HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Yapılan incelemede Aydın’ın Antalya’ya gitmediği tespit edilmesine rağmen yargılama sürdü. Diğer sanık Y.B. de yanındaki kişinin Barış Aydın değil, D.A. olduğunu söyledi.

Duruşma savcısı, sanık Barış Aydın’ın atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını belirterek beraatini talep etti. Ancak mahkeme, Barış Aydın ve Yusuf Bulut’u 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Barış Aydın, 20 Mayıs 2025 tarihinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

EŞİ ADALET İSTEDİ

Eşi Kezban Aydın, üç çocukla birlikte büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek adalet istedi. Kezban Aydın, "Eşim olayla hiçbir ilgisi yokken sosyal medyadaki bir fotoğraftan teşhis edilerek hapis cezası aldı. Üç çocuğumla perişan oldum. Eşim suçsuz yere cezaevinde" diyerek gözyaşı döktü.

Ailenin 18 yaşındaki milli boksör kızı Şevval Aydın da spor hayatının sekteye uğradığını belirterek, "Facebook’taki bir fotoğraftan benzetilerek tutuklandı. Hepimiz adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

