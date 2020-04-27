Teşhir Ne Demek? Teşhir Ürünü Nedir? Teşhir Etmek Tdk Kelime Anlamı

Teşhir, Arapça kökenli bir kelimedir. Dolayısı ile dilimize Arapçadan geçmiş kelimelerdendir. Teşhir kelimesinin genel olarak bilinen anlamı ise gösterme olarak ifade edilmektedir. Halk tarafından da en yaygın olarak bilinen temel anlamı budur.

Teşhir Ne Demek?

Teşhir kelimesi, geçmişten günümüze kullanılmakta olan eski bir Arapça sözcük olarak dilimizdeki kullanımında; gösterme, sergileme anlamlarını taşımaktadır. Teşhir, bu anlamlara yakın olan, açma ve ortaya dökme, soyunup dökünme ifadeleri ile de açıklanmaktadır.

Teşhir Ürünü Nedir?

Teşhir ürünü, reklam ve satış amaçlı olarak genellikle vitrinlerde ve görülebilecek alanlarda sergilenen ürün olup paket ürünün birebir örneğidir. Amaç tüketicilerin, satın alacakları ürünü yakından görmeleri ve özelliklerini fark etmeleridir. Böylelikle, paket içerisindeki ürünün özelliklerini sadece ambalajdan okumanın ötesinde birebir çıplak gözle tüketicilerin ürünü tanıma fırsatları olmaktadır. Bazı mağazalar, teşhir ettiği ürünü de bazen tüketicinin talebine bağlı olarak teşhir edilen ürün olduğu için paketteki açılmamış ürüne nazaran daha uygun fiyata satın alma fırsatını sunmaktadır.

Teşhir etmek, Türk Dil Kurumu sözlüğünde bazı anlamları ihtiva etmektedir. Bu anlamlar;

- Göstermek

- Sergilemek

- Herkese duyurmak, dile düşürmek

- Bir hükümlüyü ceza olarak halka göstermek şeklinde sıralanabilir.