Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? İşte teselli ikramiyesiyle ilgili bilgiler
31 Aralık 2020 akşamı yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde verilen ikramiyelerden biri. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde belli olacak olan rakamlarla birlikte teselli ikramiyesi kazananları da belli olacak. Peki, teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? İşte teselli ikramiyesiyle ilgili bilgiler
Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle ilgili bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı. Milli Piyango çekilişiyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtlandığı ekranda teselli ikramiyesiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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