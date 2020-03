Türkiye, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın önceki gün TBMM’de yaptığı çağrıya uydu ve akşam saat 21.00’de doktorlar ile sağlık çalışanlarını alkışladı. Balkonlarda, sokaklarda, pencerelerde, yollarda doktorlara, hemşirelere, teknisyenlere, ambulans şoförlerine; sağlık teşkilatının bütün personeline cansiperane mücadeleleri için minnet ve şükran ifadesi olarak alkışlar vardı. Doktorlar ve sağlık personeli de bu destek ve dayanışmadan duygulanmıştı.

HER ŞARTTA VE ZORLUKTA

Uzman doktor Nedim Uzun: “Saat 21.00’de ben hastanedeydim. Bir anda alkış seslerini duymaya başladım. Dışarıya çıktım. İnsanın gerçekten tüyleri diken diken oluyor. Biz mesleğe başlarken her şartta ve zorlukta milletimize hizmet etmeye yemin etmiştik. Bugün işte o günlerden geçiyoruz. Her birimden, her bölümden hemşire, teknisyen veya doktor fedakarca çalışıyor. İnsanlarımızdan beklentimizin Bilim Kurulu’nun talimat ve tavsiyelerine uymaları. Biz onlar için buradayız, onlar da bizim için mümkün olduğunca evde kalsınlar.”

MOTİVASYON OLDU

Doktor Serpil Soyudoğru: “Biz zaten kutsal bir görev yapıyoruz. Bunun farkında olarak yetiştirildik ve şimdi bunun gereğini yapıyoruz. Halkımızdan tek beklentimiz kurallara ve talimatlar uygun bir şekilde hareket ederek bizim işimizi kolaylaştırmaları. Bir doktor bir şey söylüyorsa mutlaka hastanın iyiliği içindir. Akşam duyduğumuz alkış sesleri bizi ayrıca mutlu etti. Sağlıkta şiddet ile mücadele etmeye çalışırken halkımızın yanımızda olduğunu hissetmek bize ayrıca motivasyon kaynağı oldu. Teşekkürler Türkiye!”



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi dün sağlık personeline alkışlarla destek verdi. Erdoğan, “Sağlıkçılarımızın mücadelesi her türlü alkışın üstündedir. Sağlıkçılarımıza şahsım, ailem, milletim adına selamlar sevgiler” dedi.

ARTIK YORULMAYIZ

Doktor Bülent Polat: “Saat 21.00’de balkona çıktım. Her taraftan yükselen alkış sesleriyle inanılmaz bir duygu yaşadık. Bir doktor olarak tüylerim ürperdi diyebilirim. Teşekkürler. Düdük sesleri, bravo sesleri alkışlarla beraber göğe yükseldi. Bir yandan da gelen mesajlar... İnanılmaz duygular yaşattı! Yarın sabahtan itibaren bambaşka bir enerjiyle, şevkle, coşkuyla koşacağız. Zaten yorulmuyorduk, bugünden sonra artık hiç yorulmayız!”

ÇOK İYİ GELDİ

Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici: “21 yıllık meslek yaşamımda bu alkışları duymanın mutluluğu da varmış. Zor günlerde çok iyi geldi, yalan yok. Herkese çok teşekkürler.”

Doktor Metin Çakır: “Bugün Türkiye’de saat 21.00 de sağlık çalışanları balkonlardan alkışlanmışlar. Sizlerden çok uzağım ama... Hepinizin ellerinden öperim.”

Beyza Zaza: “Daha doktor olmamama rağmen böyle alkışa çıkan sayısı çok olunca ciddi çok duygulandım. İyi ki hayallerimin arkasından gitmişim ve bu güzel mesleğe doğru yürüyorum.”

İÇTENLİKLE AFFETTİM

Doktor Mehmet Ali Güven: “İyi ki doktor olmuşum. Yapılanların hepsini unuttum ve içtenlikle affettim. Tanrım bana güç ver, hastalara yardımcı olayım. Böyle güzel bir duygu inan ki yok.”

Doktor Oktay Aydemir: “Bir doktor olarak korona ile mücadele eden doktor, hemşire, laborant ve tüm diğer kader arkadaşlarımızı alkışladım. Fedakârlık yapan ve risk alan o tüm kardeşlerimize minnet ve şükran duyuyoruz.”

Doktor Taner Karagül: “Bu alkış olayı cidden çok duygulandırdı beni, özellikle boşluktan kendimi sorguladığım bu günlerde. Hiçbir şey yapamasam bile doktor olarak insanlara bir katkım olacağını hatırlattı bana. Büyük şans aslında bu mesleği seçmek.”

İLK ALKIŞLA GÖZÜMDENYAŞ DÖKÜLDÜ

Doktor Serkan Emre Eroğlu: “Teşekkürler Ümraniye, teşekkürler İstanbul... Teşekkürler herkese, her ne, nerede destekleniyorsa.”

Doktor Fatih Gündoğdu: “Harbi dolmuşum. Bir alkış duyar mıyım diye balkonda beklerken ilk alkışla gözümden yaş döküldü. Video çekerken teşekkür edecektim. Sesim titrer diye sustum. 16 yıl sonra ilk kez 1997 Ekim 14 Pazartesi sabahı Ankara Tıp bahçesinde hissettiklerimi hissettim.”

Doktor Civango (sosyal medya hesabı): “Dövüldük, sövüldük, öldürüldük, sürüldük. İlk kez alkışlanıyoruz. Alışık değiliz. Nasıl tepki verilir, ne yazılır bilemedim. İnsan alkış dinler mi? Başa alıp alıp dinledim.”