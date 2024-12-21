Teşekkürler komşu: Lidya sikkeleri evine döndü

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Atina Nümismatik Müzesi’nde önceki gece gerçekleştirilen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Tarihte ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığı Lidyalılara ait bu sikkeler, ait oldukları topraklara dönüyor. Bu eserler, binlerce yıllık kültürel zenginliğimizin korunması yolunda önemli bir adımdır” dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından dün sabah yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

‘AİT OLDUĞU TOPRAKLARDA’

“Anadolu’nun tarihine ışık tutan 1055 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yunanistan’da teslim aldığımız bu eşsiz kültürel mirasımızı vatanımıza getirdik. Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve Yunanistan ile yapılan iş birliği sayesinde tarihin bu kıymetli parçalarını ülkemize geri kazandırdık. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında gösterdikleri iş birliği için Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Sayın Lina Mendoni’ye ve Atina Nümismatik Müzesi yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kültürel miras, insanlığın ortak değeridir. Bu değerlerin korunması ve ait oldukları topraklara dönmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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NE OLMUŞTU?

- Yunan makamlarınca 2019 yılında Kipi Sınır Kapısı’nda yakalanan, M.Ö. 5-7’nci yüzyıl aralığında basılan antik eserlerin görüntülerini tek tek analiz eden Türk uzmanlar, günler süren detaylı çalışmanın ardından sikke grubunun tamamının Türkiye’ye ait olduğunu tespit etti. Aralarında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde görevli Nümizmat Ülkü Devecioğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Köker’in de bulunduğu uzmanlar, söz konusu gümüş sikkelerin arasında; ilk sikkeyi basan ve bir Anadolu uygarlığı olan Lidyalılar’ın darp ettiği (basılan) sikkelerin de bulunduğunu ortaya çıkardı. Gümüş sikkeler arasında ayrıca; Tarsus, Side, Aspendos, Soli-Pompeiopolis’de basılan sikkelere ait örneklerin de bulunduğu raporlandı. Raporda; sikkelerin bilimsel olarak Anadolu kıyılarının Akdeniz ticaretindeki yeri ve önemi ile Anadolu’nun bölgede önemli bir durak noktası olduğunu vurgulaması bakımından dikkat çekici olduğu vurgulandı.