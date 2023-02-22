Teşekkürler Drogheda

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1845 yılında İngiliz sömürgesi olan İrlanda, 6 yıl süren büyük bir kıtlık yaşadı. 1 milyona yakın İrlandalı hayatını kaybetti. Açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı. Felaketi İrlanda asıllı doktoru Joseph’ten öğrenen Sultan Abdülmecid, 1847 yılında İngiliz Kraliçesi Victoria’dan gizli olarak erzak yüklü gemileri İrlanda’ya gönderdi. Sultan Abdülmecid’in gönderdiği yardım, 31 Mart 1847’de Dublin’e ulaştı. Asıl yardım olan 3 gemi dolusu tahıl ise 10 - 14 Mart 1847 tarihleri arasında, sefaletin en yoğun yaşandığı Drogheda’ya indirildi.

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İrlanda’da çok sayıda kişi Dublin Büyükelçiliği’ne çiçekler bıraktı. Cumhurbaşkanı Higgins de taziye defterinde acımızı paylaştı.

AY-YILDIZ HİÇ UNUTULMADI

Droghedalılar hızır gibi yetişen yardımlar sayesinde hayatta kaldı ve gemilerin taşıdığı ay - yıldızlı sancağı hiç unutmadı. O günden sonra binaların süslemelerini ay - yıldızlı motiflerle yaptılar. Şehirlerini temsil eden Drogheda United takımının armasında da ay - yıldızı kullandılar. Deprem sonrası, Trabzonspor’un kardeş kulübü olan Drogheda United da, taraftarlarına çağrı yaparak topladığı yardımları Türk Büyükelçiliği’ne ulaştırdı. Kulüp, yardımların toplanmasında seferber olan kulübün tek Türk futbolcusu Emre Topçu ve babası Atakan Topçu’ya teşekkür paylaşımında bulundu.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Büyükelçi Mehmet Hakan Olcay’ı (sağda) ziyaret etti.

Drogheda United 2012 yılında renkdaşı olan Trabzonspor’u kardeş kulüp ilan etmişti.