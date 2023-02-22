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Teşekkürler Drogheda

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#İrlanda#Deprem Yardımı#Drogheda United
Teşekkürler Drogheda
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Osmanlı İmparatorluğu, 176 yıl önce yaşanan büyük kıtlıkta İrlanda’nın yardımına koştu. Depremde de İrlanda vefasını gösterdi. Bu ülke tarihinin en büyük yardım sevkıyatını Türkiye’ye yaptı. Armasında ay-yıldız olan futbol kulübü Drogheda United’dan çok anlamlı bir destek geldi.

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1845 yılında İngiliz sömürgesi olan İrlanda, 6 yıl süren büyük bir kıtlık yaşadı. 1 milyona yakın İrlandalı hayatını kaybetti. Açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı. Felaketi İrlanda asıllı doktoru Joseph’ten öğrenen Sultan Abdülmecid, 1847 yılında İngiliz Kraliçesi Victoria’dan gizli olarak erzak yüklü gemileri İrlanda’ya gönderdi. Sultan Abdülmecid’in gönderdiği yardım, 31 Mart 1847’de Dublin’e ulaştı. Asıl yardım olan 3 gemi dolusu tahıl ise 10 - 14 Mart 1847 tarihleri arasında, sefaletin en yoğun yaşandığı Drogheda’ya indirildi.

Teşekkürler Drogheda

İrlanda’da çok sayıda kişi Dublin Büyükelçiliği’ne çiçekler bıraktı. Cumhurbaşkanı Higgins de taziye defterinde acımızı paylaştı.

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AY-YILDIZ HİÇ UNUTULMADI

Droghedalılar hızır gibi yetişen yardımlar sayesinde hayatta kaldı ve gemilerin taşıdığı ay - yıldızlı sancağı hiç unutmadı. O günden sonra binaların süslemelerini ay - yıldızlı motiflerle yaptılar. Şehirlerini temsil eden Drogheda United takımının armasında da ay - yıldızı kullandılar. Deprem sonrası, Trabzonspor’un kardeş kulübü olan Drogheda United da, taraftarlarına çağrı yaparak topladığı yardımları Türk Büyükelçiliği’ne ulaştırdı. Kulüp, yardımların toplanmasında seferber olan kulübün tek Türk futbolcusu Emre Topçu ve babası Atakan Topçu’ya teşekkür paylaşımında bulundu.

Teşekkürler Drogheda

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Büyükelçi Mehmet Hakan Olcay’ı (sağda) ziyaret etti.

Teşekkürler Drogheda

Drogheda United 2012 yılında renkdaşı olan Trabzonspor’u kardeş kulüp ilan etmişti.

Teşekkürler Drogheda

İrlanda’nın çadır, termal battaniye, güneş enerjili lamba, hijyen seti, mutfak seti ve su bidonları içeren büyük yardımı THY uçağıyla deprem bölgesine ulaştırıldı.

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#İrlanda#Deprem Yardımı#Drogheda United

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