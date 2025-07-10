Tescilli ırk olan köpek 13 yavru dünyaya getirdi

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Veteriner hekim Müslüm Kestek tarafından tesadüfen bulunan anne köpek, çok kısa süre bakımdan sonra tam 13 yavru dünyaya getirdi. Tüm ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılayan veteriner Müslüm Kestek yeme ve temizlik ihtiyaçlarına kadar tüm bakımını kendine ait klinikte karşılıyor. Yavruları biberonla besleyerek bakımını sürdüren Kestek, daha sonra kıymetini bilenlere hediye edeceğini söyledi.

Kestek, yaptığı açıklamada, “Tarsus’umuzun değerli köpeklerden tescilli çatal burun köpeği bu yavruların annesini sokakta terk edilmiş vaziyette gördüğümde perişan bir vaziyetteydi. Ben bunların değerini bildiğim için sahip çıktım, kliniğime getirdim, her türlü bakımını, beslemesini yaptım. Güzel yavrular alabilmek için onu tekrar eğittim ve besledim. Çok şükür kızımız 13 tane doğurdu ve şu anda bu yavrular çok değerli. Tarsus’un simgesi olduğu için ve bunları da yetiştirip değer veren sahiplerine ulaştırıyorum. Bu konuda çok mutluyum çünkü Tarsus'un simgesi olan hayvanlara sahip çıkmayı herkese davet ediyorum. Çatalburunlar diğer av köpeklerinden çok farklı özelliklere sahip olup, koku alma duyguları ve av yetenekleri çok daha fazla olan hayvanlardır. Narkotik dedektör olarak polislerimize yardımcı olabilirler” dedi.

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