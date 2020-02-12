Tescillendi
Arkeoloji öğrencisi Özlem Karakaşoğlu, ormanda yolunu kaybedince taş devrinden kalma mezarlık bulmuş ve defineciler tarafından tahrip edildiğini görmüştü. Hürriyet’in olayı duyuran haberinden sonra Çanakkale Koruma Kurulu harekete geçti ve mezar yapısını tescilleyerek koruma altına aldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Özlem Karakaşoğlu, Kemel Köyü yakınlarındaki ormanda gezinirken yolunu kaybetmişti. Karşısına 3.20 x 2.10 metre ebadında dolmeni (taş devri mezar) andıran mezar çıkmıştı. Karakaşoğlu mezarı incelemiş ve bu yapılardan daha fazla olduğunu ancak defineciler tarafından parçalandığı görmüştü. Ardından yetkililere haber vermişti. Karkaşoğlu’nun üniversiteden hocası Prof. Dr. Nurettin Aslan’ın, mezarın MS 3. yüzyıla ait olabileceğini 2011 yılındaki araştırmasında tespit ettiği ortaya çıktı.
KORUMA ALTINA ALINDI
Olay Hürriyet’te 19 Ocak tarihinde ‘Defineciler çok daha hızlı çıktı’ başlığıyla yayımlanmıştı. Haberden sonra Çanakkale Koruma Kurulu harekete geçti. Kurul uzmanları bölgede araştırma yaptı. Hazırlanan raporda mezarın ‘korunması gerekli kültür varlığı olduğu’ belirlendi. Kurul 30 Ocak’ta şu kararı aldı: “Lahde ilişkin tespit tescil işlemlerinin başlatılmasına, tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar alanda hiçbir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.”
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