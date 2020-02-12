Tescillendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Özlem Karakaşoğlu, Kemel Köyü yakınlarındaki ormanda gezinirken yolunu kaybetmişti. Karşısına 3.20 x 2.10 metre ebadında dolmeni (taş devri mezar) andıran mezar çıkmıştı. Karakaşoğlu mezarı incelemiş ve bu yapılardan daha fazla olduğunu ancak defineciler tarafından parçalandığı görmüştü. Ardından yetkililere haber vermişti. Karkaşoğlu’nun üniversiteden hocası Prof. Dr. Nurettin Aslan’ın, mezarın MS 3. yüzyıla ait olabileceğini 2011 yılındaki araştırmasında tespit ettiği ortaya çıktı.



KORUMA ALTINA ALINDI



Olay Hürriyet’te 19 Ocak tarihinde ‘Defineciler çok daha hızlı çıktı’ başlığıyla yayımlanmıştı. Haberden sonra Çanakkale Koruma Kurulu harekete geçti. Kurul uzmanları bölgede araştırma yaptı. Hazırlanan raporda mezarın ‘korunması gerekli kültür varlığı olduğu’ belirlendi. Kurul 30 Ocak’ta şu kararı aldı: “Lahde ilişkin tespit tescil işlemlerinin başlatılmasına, tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar alanda hiçbir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.”