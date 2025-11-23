TesadÃ¼fÃ¼n bÃ¶ylesi: YollarÄ± 70 yÄ±l sonra huzurevinde kesiÅŸti... OÄŸlum, diyorum baÅŸka da bir ÅŸey demiyorum

Haberin DevamÄ±

BalÄ±kesir EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼nden mezun olduktan sonra TÃ¼rkiye'nin farklÄ± ÅŸehirlerinde gÃ¶rev yapan matematik Ã¶ÄŸretmeni MÃ¼nevver Atayurt, uzun yÄ±llar boyunca Ankara'dan TekirdaÄŸ'a, Afyon'dan Ä°stanbul'a uzanan bir Ã¶ÄŸretmenlik yolculuÄŸu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Binlerce Ã¶ÄŸrenci yetiÅŸtirdiÄŸi mesleÄŸini 1983'te noktalayan Atayurt, 2019'da Ä°stanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Etiler Huzurevi YaÅŸlÄ± BakÄ±m ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleÅŸti.Â

Atayurt'un, 1950'lerde TekirdaÄŸ'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± ortaokulda matematik dersine girdiÄŸi Cafer Ã–zalp da inÅŸaat mÃ¼hendisi oldu. Ã–zalp, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eÅŸiyle birlikte 2012'de, aradan geÃ§en uzun yÄ±llar boyunca yolu hiÃ§ kesiÅŸmeyen Ã¶ÄŸretmeninin kaldÄ±ÄŸÄ± huzurevine farkÄ±nda olmadan yerleÅŸti.Â

Ã–ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencisinin bir araya gelmesi, huzurevindeki bir karÅŸÄ±laÅŸmayla deÄŸil, bambaÅŸka bir tesadÃ¼fle gerÃ§ekleÅŸti.Â

YÄ±llar sonra TekirdaÄŸ Mezunlar Cemiyeti'nin 2020'de dÃ¼zenlediÄŸi buluÅŸmaya katÄ±lan MÃ¼nevver Atayurt, toplantÄ±da tanÄ±dÄ±k bir yÃ¼zle karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca eski anÄ±larÄ±n izini sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±. AynÄ± masada oturan Atayurt ve Ã–zalp, kÄ±sa sÃ¼rede birbirlerini 1950'lerde TekirdaÄŸ Ortaokulu'ndan tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± fark ederek 70 yÄ±l Ã¶nceki Ã¶ÄŸretmen Ã¶ÄŸrenci baÄŸÄ±nÄ± yeniden kurdu.Â

Bu buluÅŸmayla birlikte, huzurevinde de aynÄ± binayÄ± paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Atayurt ve Ã–zalp, ÅŸimdi ise huzurevindeki yaÅŸamlarÄ±nÄ±, birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± Ä°ngilizce derslerinde bilgilerini tazeleyerek sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor, zaman zaman kahve eÅŸliÄŸinde bir araya gelip geÃ§miÅŸi yad ediyor, yÄ±llarÄ±n eskitemediÄŸi baÄŸlarÄ±nÄ± sohbetlerle gÃ¼Ã§lendiriyorlar.Â

AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulunan, MÃ¼nevver Atayurt, 34 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonrasÄ±nda da huzurevine yerleÅŸtiÄŸini ifade etti.Â

Atayurt, en son gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± KadÄ±kÃ¶y KÄ±z Lisesinin ardÄ±ndan Ä°stanbul'da eski Ã¶ÄŸrencileriyle buluÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan her yÄ±l haziranÄ±n ilk cumartesi gÃ¼nÃ¼ yine Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±ÄŸÄ± TekirdaÄŸ'da Ã¶ÄŸrencileriyle bir araya geldiklerini anlattÄ±.Â

Ä°stanbul'daki bir Ã¶ÄŸrencisiyle TekirdaÄŸ'da Ã¶ÄŸrenci buluÅŸmasÄ±na gittiÄŸinde salondakilerin hepsinin ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Atayurt, "Cafer'in eÅŸiyle huzurevinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ±, salonda jimnastik yapÄ±yorduk ama kendisini tanÄ±mÄ±yordum. Ben orada Cafer'in eÅŸini gÃ¶rdÃ¼m. Ona, 'Benim kaldÄ±ÄŸÄ±m huzurevinde sana benzeyen biri var.' dedim. 'Benim o' dedi, ben de Ã¶ylelikle Cafer'i buldum. MeÄŸer, birlikte huzurevinde yaÅŸÄ±yormuÅŸuz." dedi.Â

"CAFER, SARI, SAZ GÄ°BÄ° BÄ°R Ã‡OCUKTU, HEP DUVAR DÄ°BÄ°NDE OTURURDU"Â

Ã–ÄŸrencisini yÄ±llar sonra aynÄ± huzurevinde bulduÄŸunda Ã§ok mutlu olduÄŸunu dile getiren Atayurt, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Onu gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok mutlu oldum. Onu huzurevinde tanÄ±yamadÄ±m. TekirdaÄŸ'da tanÄ±dÄ±m ama burada dostluÄŸumuz devam etti. TekirdaÄŸ'da 8 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±m. Cafer, sarÄ±, saz gibi bir Ã§ocuktu, hep duvar dibinde otururdu. Ã‡ok iyi Ã¶ÄŸrenciydi. Spora giderlerdi, yÃ¼zerlerdi, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸkan, baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã¶ÄŸrenciydi. SapsarÄ± bir oÄŸlan olarak onu tanÄ±yorum. 70 yÄ±l sonra onunla aynÄ± huzurevinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± Ã¶ÄŸrenince Ã§ok sevindim, kendi Ã§ocuÄŸumu bulmuÅŸ gibi oldum. Cafer'den haber alÄ±yordum ama yÃ¼z yÃ¼ze gelmemiz buraya kÄ±smetmiÅŸ. Burada onunla yaÅŸamak Ã§ok iyi bir duygu, ona gÃ¼veniyorum, 'OÄŸlum' diyorum baÅŸka da bir ÅŸey demiyorum. AnÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yad ediyoruz. Cafer, burada bana gÃ¼vence, en yakÄ±nÄ±m o. Ã–ÄŸretmen Ã¶ÄŸrenci iliÅŸkimiz burada dostluÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼."Â

Atayurt, Ã§oÄŸu Ã¶ÄŸrencisinin halen kendisini huzurevinde sÄ±k sÄ±k ziyaret ettiÄŸini belirterek, "Talebelerim bana, 'KÄ±rmÄ±zÄ± dudaklÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± yanaklÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± tÄ±rnaklÄ± Ã¶ÄŸretmenim' derdi, o halimle beni hatÄ±rlÄ±yorlar." ifadelerini kullandÄ±.Â

"70 YIL SONRA BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZÄ° TEKRARDAN GÃ–RMEK NASÄ°P OLDU"Â

Emekli inÅŸaat mÃ¼hendisi Cafer Ã–zalp da Ã¶ÄŸretmeniyle TekirdaÄŸ'daki ortaokul yÄ±llarÄ±ndan sonra mezuniyet yemeÄŸine kadar hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmediklerini anlattÄ±.Â

Yemekte tesadÃ¼fen tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã–zalp, "TekirdaÄŸ'daki buluÅŸmaya gittik eÅŸimle o gÃ¼n hocam bir grupla geldi. 'Bu kadÄ±nÄ± bir yerden tanÄ±yorum.' dedim, o da bizi bir yerden tanÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor o an. Sonra diyorlar ki 'Etiler'de huzurevinde kalÄ±yor.' 70 yÄ±l sonra birbirimizi tekrardan gÃ¶rmek nasip oldu. SonrasÄ±nda elimiz elimizden ayrÄ±lmadÄ±. Bundan sonra da inÅŸallah uzun yÄ±llar birlikte laflarÄ±z. HocamÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde, birden bire hocamla sanki Ã§ok eskiden beri berabermiÅŸiz gibi bir hisse kapÄ±ldÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Ã–ÄŸretmeni Atayurt ile anÄ±larÄ±nÄ± da anlatan Ã–zalp, Ã¶nceki Ã¶ÄŸretmenlerinin sert olduÄŸunu, derse girmekten korktuklarÄ±nÄ±, genÃ§ bir kadÄ±n Ã¶ÄŸretmenin matematik derslerine girmesiyle rahatladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ã–zalp, "MatematiÄŸi bize hocamÄ±z sevdirdi. Hem lise hem Ã¼niversite hayatÄ±mda anlattÄ±ÄŸÄ± matematikten Ã§ok istifade ettim. Huzurevinde de birlikte vakit geÃ§iriyoruz, sohbet ediyoruz, hocamÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla da ilgileniyorum. Hocam herkese beni 'Bu benim talebem' diye tanÄ±tÄ±yor. Ben onu Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±na benzetirim." diye konuÅŸtu.Â

"BURADA ARKADAÅž, DOSTLUK Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° DE GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORLAR"Â

Etiler Huzurevi YaÅŸlÄ± BakÄ±m ve Rehabilitasyon Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kerem Kaymaz, Atayurt ve Ã–zalp'in, mezunlar yemeÄŸinde birbirlerini tanÄ±dÄ±klarÄ± gÃ¼nden beri yakÄ±n bir iliÅŸki kurduklarÄ±nÄ± belirterek, "O gÃ¼n bugÃ¼ndÃ¼r daha sÄ±kÄ± bir iliÅŸki iÃ§erisinde burada hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Ã–ÄŸretmen Ã¶ÄŸrenci iliÅŸkisiyle birlikte arkadaÅŸ, dostluk iliÅŸkisi de geliÅŸtiriyorlar." dedi.Â

Huzurevinde toplam 93 emekli Ã¶ÄŸretmenin bulunduÄŸunu ifade eden Kaymaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak bizi hayata hazÄ±rlayan sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenlerimiz Ã§oÄŸunlukta. Ã–ÄŸretmenlerimiz sadece bizim misafirlerimiz deÄŸil aynÄ± zamanda kurumumuzun kÃ¼ltÃ¼rel omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Malumunuz Ã¶ÄŸretmenlik mesleÄŸi, sabÄ±r, empati, anlayÄ±ÅŸ gerektiren bir meslek. Bu Ã¶zellikleriyle bizim kurum iÃ§erisindeki iletiÅŸimimize de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulunuyorlar. El becerisi, iÅŸ eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmenlerimiz var, onlar burada sakinlerimizle birlikte atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da yapÄ±yor."