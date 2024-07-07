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Tesadüfün böylesi: Türk damat ile Hollandalı gelin, düğünde ülkelerinin maçını izledi

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Hollanda#2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 10:57

Ankara'da hayatlarını birleştiren Türk damat Mehmet Akif Doğan (26) ile Hollandalı gelin Kim Brakman (25), düğünde Türkiye-Hollanda maçını izledi.

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Ankaralı pastacı Mehmet Akif Doğan, 3 yıl önce Bodrum'a tatile gittiğinde Hollandalı bankacı Kim Brakman ile tanıştı. Yaklaşık 2 yıl görüştükten sonra evlenmeye karar veren çift, geçen sene mayıs ayında Hollanda'da kıyılan nikah ile dünyaevine girdi.

Tesadüfün böylesi: Türk damat ile Hollandalı gelin, düğünde ülkelerinin maçını izledi

Hollanda'da yaşayan çift, bu yıl Ankara'da düğün yapmak için Keçiören ilçesindeki bir düğün salonu ile anlaştı. Çiftin aylar öncesinde seçtiği tarih, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde oynanan Türkiye-Hollanda karşılaşmasına denk geldi.

Tesadüfün böylesi: Türk damat ile Hollandalı gelin, düğünde ülkelerinin maçını izledi

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Saat 19.00'da başlayan düğünde doyasıya eğlenen çift, saat 22.00'de başlayan maç nedeniyle düğünlerine ara verdi. Çift, gelinlik ve damatlıkları üzerine Türkiye ve Hollanda yazılı forma giyerken, davetliler de çifte eşlik etti.

Tesadüfün böylesi: Türk damat ile Hollandalı gelin, düğünde ülkelerinin maçını izledi

Türk ve Hollandalı davetliler, salona kurulan ekranda Türkiye-Hollanda karşılaşmasını heyecanla izledi. Türkiye ve Hollanda marşlarının çalındığı düğünde, iki ülke için de bayrak açılarak tezahüratlar yapıldı. Hollanda'nın 2-1 kazandığı maçın ardından damat Doğan, eşini tebrik etti.

Tesadüfün böylesi: Türk damat ile Hollandalı gelin, düğünde ülkelerinin maçını izledi

'DÜĞÜN TARİHİNİ GEÇEN SENE BELİRLEMİŞTİK'

Damat Mehmet Akif Doğan, "Eşim Kim Brakman ile 3 yıl önce ağustos ayında Bodrum'da tanıştık. 3 senedir beraberiz. Geçen sene mayıs ayında Hollanda'da evlendik, düğün de bu seneye kalmıştı.

Tesadüfün böylesi: Türk damat ile Hollandalı gelin, düğünde ülkelerinin maçını izledi

Düğünümüzü Ankara'da yapmak istedik. Doğma, büyüme Ankaralıyım. Bodrum'a tatil yapmak için gitmiştim, eşim Kim de arkadaşıyla tatile gelmişti ve ilk görüşte aşık olduk birbirimize. 10 ay önce de Hollanda'ya yerleştim, pasta ustası olarak bir fırında çalışıyorum" dedi.

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Tesadüfün böylesi: Türk damat ile Hollandalı gelin, düğünde ülkelerinin maçını izledi

Doğan, "Eşim Kim, Hollanda'nın maçından sonra Türkiye'nin kazanmasını ve rakip olmaların istemiyordu. Çünkü maç düğün günü olunca kimse gelmez diye düşünüyordu. Sağ olsunlar herkes geldi, beraber de izledik. Geçen sene belirlemiştik düğün tarihini, denk geldi" diye konuştu. 

Tesadüfün böylesi: Türk damat ile Hollandalı gelin, düğünde ülkelerinin maçını izledi

Tesadüfün böylesi: Türk damat ile Hollandalı gelin, düğünde ülkelerinin maçını izledi

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#Türkiye#Hollanda#2024 Avrupa Futbol Şampiyonası

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