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Haber Giriş: 28.07.2020 - 02:32,Son Güncelleme:

Tesadüf kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Tesadüf kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Tesadüf günlük yaşantının neredeyse her anında kullanılan bir kelimedir. Hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan bu sözcük eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, tesadüf sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Bu soruyu sizler için cevaplandırdık.

Tesadüf, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça “ṣdf” kökünden gelmiş ve “taṣāduf” yani çakışma veya buluşma anlamına gelen kelimeden alıntıdır. Tesadüf sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime “rastlantı” sözcüğüdür.

 Tesadüf Eş Anlamlısı

 Tesadüf sözcüğü yazılı kaynaklarda ilk kez 1680 senesinde F. Mesgnien Meninski eliyle yazılan Thesaurus sözlüğünde karşımıza çıkmıştır. Türkçe sözlük şeklinde sınıflandırılabilecek bu kaynak postmodern dil için mühim referanslardan olmuştur.

 Tesadüf, bir olayın veya olayların çakışması, rast gelişler neticesi meydana getirdiğini, bir plan çerçevesinde oluşmadığını anlatma hedefiyle kullanılır. Tesadüf sözcüğü Türk Dil Kurumu’nda, sadece olasılıklara bağlı olduğu düşünülen olguların belli olmayan, değişebilen sebebi şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca TDK resmi sözlüğünde tesadüf sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimesin “rastlantı, rast geliş” olarak belirtmiştir. Eş anlamlı sözcükler yazılışları farklı fakat manaları ayı olan sözcükler olduğundan rastlantı ve tesadüf sözcüklerini, sohbet arasında veya cümle içerisince rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

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