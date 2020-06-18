Tesadüf kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan 'tesadüf' sözcüğünün anlamı, 'rastlantı'dır.

Tesadüf Kelimesini Eş Anlamlısı Nedir?

TDK kaynaklarına göre, tesadüf kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 'yalnızca olasılıklara bağlı olduğu düşünülen olayların nedeni' dir. İkinci anlamı ise, ' rast gelmek, rastlantı ve rastlayış' kelimeleridir. Tüm bu kelimeler birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilir. Tesadüf kelimesi ile eş anlamlı kelimeler olarak baktığımızda, tam olarak anlamdaşı olan kelimeler; rastlantı ve rast gelmektir.

Zıt anlamı olan herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Tesadüf kelimesi ile ilgili bir kaç örnek cümle olarak şu örnekleri verebiliriz; ' Hayatta yaşanan hiç bir şey tesadüf değildir.' veya ' Hayata yaşanan hiç bir şey rastlantı değildir.' Örneklerde görüldüğü üzere, 2 cümle arasında hiçbir anlam farkı bulunmamaktadır. Rastlantı ve tesadüf kelimeleri, birbirleri yerine rahatlıkla kullanılabilir.