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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Terzi çırağını kavgalı olduğu arkadaşı öldürdü

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Terzi çırağını kavgalı olduğu arkadaşı öldürdü
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Gaziantep'te Deniz UIlakçı (15), kavgalı olduğu arkadaşı Cuma B., tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Olay, dün öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesi’nde meydana geldi. Terzide çırak olarak çalışan Deniz Ulakçı ile arkadaşı Cuma B. önceki gün bilinmeyen nedenle tartıştı. Olay günü Cuma B. Deniz Ulakçı’yı konuşma bahanesiyle çağırdı. Ulakçı da öğle molasında Cuma B.'nin yanına gitti. Ancak arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Deniz Ulakçı, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ulakçı, bu sabah hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan Cuma B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Deniz Ulakçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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