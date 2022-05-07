Tersanede panik: Gemide bakım yapan 4 işçi gazdan zehirlendi

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Gemide çalışan işçiler gazdan etkilenince sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısından etkilenerek zehirlenen 4 işçi çevredeki hastanelere sevk edildi. İstanbul Valiliği’nce yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ada Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Erkoç ve Türkiye Gemi İnşa Sanayiciler Birliği (GİSBİR) Başkanı Murat Kıran olayın ardından tersaneye gelerek incelemede bulundu.



İŞÇİLER YABANCI UYRUKLU



Adil Erkoç, gemideki personelin yabancı olduğunu, Türk personel bulunmadığını belirtti. Gaza maruz kalan personelin de geminin kendi personeli olan yabancı uyruklular olduğunu ifade eden Erkoç, 3 kişinin hafif etkilendiğini, bir personelin durumunun ise ağır olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Murat Kıran ise olayın meydana geldiği geminin hukuki süreç nedeniyle limana bağlı olduğunu kaydetti.



Tuzla’da başka bir tersanede boru donatım ustası olarak çalışan Ali Doğan, “Sabah işçi arkadaşlarımız çalışmaya başladıktan 1-1.5 saat sonra bir zehirlenme yaşıyor. CO2 tüpünden sızan gaz yaşam mahallini tamamen doldurduktan sonra arkadaşlarımız bitap düşüp, zehirleniyor. 1’i ağır 3’ü hafif derecede zehirleniyor. Birinin durumunun çok ağır, gaza çok fazla maruz kaldığı için. Onu hayata döndürmek üzere ilk müdahalesini yaptılar” dedi.