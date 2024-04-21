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Tersanede konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis öldü, müdür ağır yaralandı

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#Yalova#Tersane#Kaza
Tersanede konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis öldü, müdür ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 15:49

Yalova'da tersanede, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışan otuz üç yaşındaki başmühendis Özkan Kara hayatını kaybetti, tersane müdürü Alper Akalın (39) ağır yaralandı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Altınova ilçesi Tersaneler bölgesindeki HAT-SAN Tersanesi'nde meydana geldi. Limanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkıştı.

İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tersanede konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis öldü, müdür ağır yaralandı

Kara hayatını kaybetti, bacakları kırılan Akalın'ın da durumunun ağır olduğu bildirildi. Bekar olan Kara'nın cenazesinin memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yalova#Tersane#Kaza

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