Tersane işçisinin kafatası bulunmuştu! Yeni iz arandı...

Kumbahçe Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, 16 Temmuz günü, ormanlık alanda kafatası bulup, getirdi. İşçiler, bir insana ait olan kafatasını görünce büyük şaşkınlık yaşarken, tersane sahibi Ali Efe (49), polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kafatasını Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Arama kurtarma ekipleri kafatasının ait olduğu cesedin bulunması için bölgede çalışma başlattı. Aramaların 4'üncü gününde, kaval kemiği bulundu. Yapılan incelemeler sonunda kafatası ile kaval kemiğinin yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen yıl 24 Aralık gününden bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle 5 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.H., A.Y.A. ve Y.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen R.A. ise tutuklandı.

'BÖLGEDE YENİ İZ ARANDI'

Koran'a ait kafatası bulunan bölgede, bugün yeniden iz arandı. İçmeler mevkiine, polis, jandarma, AFAD ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri geldi. Mehmet Ali Koran'a ait başka bir parça bulmak amacıyla yürütülen arama çalışmalarında, iz takip köpekleri de kullanıldı.

Geniş bir alanda sürdürülen arama çalışması, gruplar halinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.