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Ters yöne girdi, polisler böyle kovaladı! Suç makinesi çıktılar

#İstanbul#Beylikdüzü#Kovalamaca

İstanbul Beylikdüzü'nde polislerin denetim noktasına geldiklerinde silah göstererek "Dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden G.A.'nın 17, Ö.A.'nın ise toplamda 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden ters yöne girdiği, motosikletli polislerin de önlerinden akan trafiğin içinde araçlara makas atarak takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi, Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeye giren otomobilin sürücüsü, polisin denetim noktasını görünce kaçmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan ve polise silah gösteren otomobil sürücüsü, Ambarlı Liman Yolu'na aracıyla ters istikametten girerek kaçmaya başladı.

Ters yöne girdi, polisler böyle kovaladı Suç makinesi çıktılar

Sürücünün arkasından motosikletli polisler takip etmeye başladı. Hem kendi hem de polislerin hayatını tehlikeye atan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polislere gösterdiği tabancayla beraber polis ekiplerince yakalandı.

Ters yöne girdi, polisler böyle kovaladı Suç makinesi çıktılar

Şüphelilerin kaçtıkları ve başlayan kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçmaya çalışan şüphelilerin kimliklerinin G.A. ve Ö.A. olduğu tespit edildi.

Ters yöne girdi, polisler böyle kovaladı Suç makinesi çıktılar

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G.A.'nın 17, Ö.A.'nın ise toplamda 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ters yöne girdi, polisler böyle kovaladı Suç makinesi çıktılar

 

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kovalamaca

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