×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ters yönden girdi, tartışma çıkardı, araya giren mahalle sakininin üzerine yürüdü

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kavgası#Sürücüler Arası Tartışma#Mahalleli Müdahale
Ters yönden girdi, tartışma çıkardı, araya giren mahalle sakininin üzerine yürüdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 11:34

Avcılar'da ters yönden gelen sürücü, başka bir sürücüyle tartışmaya girdi. Tartışma kavgaya dönüşürken hatalı sürücü araya giren mahalle sakininin üstüne yürüdü.

Haberin Devamı

Avcılar'da ters yönden gelen sürücüyle başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı tarafa sinirlenen sürücü, araya girmeye çalışan mahalleliyle tartıştı. Sürücüye "Niye bağırıyorsun" diye tepki gösteren mahalleli, sürücünün "Senlik birşey yok" demesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada "1 dakika" diye bağıran sürücü aracından aldığı bir cisimle kavga ettiği adamın üzerine yürüdü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞMAYA MAHALLELİ DE KARIŞTI

Olay, 11 Nisan Cumartesi günü Denizköşkler Caddesi'nde meydana geldi. Kışla Sokak'tan gelen bir otomobil sürücüsüyle yolda ilerleyen başka bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü diğer sürücüye "İn aşağı" diye bağırdı. Tartışmaya bir süre sonra yol kenarında otomobilini park eden başka bir kişi ve mahalleli de katıldı.

Haberin Devamı

Ters yönden girdi, tartışma çıkardı, araya giren mahalle sakininin üzerine yürüdü

"NİYE BAĞIRIYORSUN"

Ters yönden gelen sürücüün tartışması sürerken, eşiyle kavşağa gelen bir kişi kavgaya müdahale etmek istedi. Sürücü diğer otomobil sürücüsüne bağırırken, kavgayı ayırmaya çalışan mahalleliyle de tartışmaya başladı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi sürücüye "Niye bağırıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Ters yönden girdi, tartışma çıkardı, araya giren mahalle sakininin üzerine yürüdü

MAHALLE SAKİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Sürücünün "Senlik birşey yok" demesi üzerine kavga başladı.Bu sırada "1 dakika" diye bağıran sürücü aracından aldığı cisimle kavga ettiği kişinin üzerine yürüdü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Kavga mahallelinin araya girmesiyle son buldu.

#Trafik Kavgası#Sürücüler Arası Tartışma#Mahalleli Müdahale

BAKMADAN GEÇME!