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Ters yönden gelen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü

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#Trafik Kazası#Ankara#Kaza
Ters yönden gelen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 14:48

Ankara-Eskişehir kara yolunda bipolar hastası Ramazan Güven’in (34) ters yönde ilerlediği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada Güler ile diğer sürücü Hakan İ. (42) ve eşi Esmanur İ. (35) öldü, çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde E-90 kara yolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir yönüne giden Hakan İ. idaresindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönden gelen Ramazan Güven idaresindeki 27 SE 946 plakalı otomobille çarpıştı.

Ters yönden gelen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü

Otomobiller hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bipolar hastası olduğu belirlenen Ramazan Güven ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Ters yönden gelen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü

3 GÜNDÜR AİLESİYLE KONUŞMUYORMUŞ

Kazaya neden olan Ramazan Güven'in bipolar hastası olduğu ve 3 gündür ailesiyle konuşmadığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ters yönden gelen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü

Ters yönden gelen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü

Ters yönden gelen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü

 

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#Trafik Kazası#Ankara#Kaza

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