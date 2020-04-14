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DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 00:02,Son Güncelleme:

Ters yönden gelen motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 ağır yaralı 

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Ters yönden gelen motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 ağır yaralı 
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İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre ters yönden ilerleyen motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu konumunda bulunan kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kamil Tunca Bulvarı numara 95 önünde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 35 AIG 969 plakalı otomobil, Konak yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, iddiaya göre ters yönden gelen Salih Bucak idaresindeki 35 ZUV 33 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Bucak ile arkasına yolcu konumunda bulunan arkadaşı Ufuk Irgit yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Bucak'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Irgit'i ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri otomobil sürücüsü E.Ç.'yi gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Öte yandan, trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, E.Ç. otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, ters yönden gelen Salih Bucak idaresindeki motosiklet ile çarpışıyor. 

Kazaya ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ters yönden gelen motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 ağır yaralı

Ters yönden gelen motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 ağır yaralı

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