×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ters yönden geldi, 'polis çağır' diyerek tepki gösterdi | Arsız sürücüye ceza şoku!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Tartışma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 09:13

Sultangazi'de sokakta tek yön tabelası olmasına rağmen ters yönde ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü, kendisine 'Polisi çağıracağım' diyen otomobil sürücüsüykle tartıştı. Olay sonrası harekete geçen ekipler 'Polis çağır sıkıntı yok' diyen minibüs şoförüne 'Ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira para cezası kesti.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 08.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tek yön tabelasının bulunduğu sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü, ters yönden geldiği belirtilen 34 NNS 666 plakalı minibüs şoförüyle tartıştı. Otomobil sürücüsü ters yönden gelen minibüs şoförüne yol vermemekte ısrar ederek, polis ekiplerine haber vereceğini söyledi. Minibüs şoförü ise 'Polis çağır sıkıntı yok' diyerek sürücüye cevap verdi.

Ters yönden geldi, polis çağır diyerek tepki gösterdi | Arsız sürücüye ceza şoku

İki sürücü arasındaki tartışma uzun süre devam etti. Otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförüyle tartışmaya devam etti ardından da minibüs şoförünü polis ekiplerine şikayet etti. Süücünün bir süre sonra yol verdiği minibüs şoförü ise sokaktan hızla uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, minibüs şoförüne 'Ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira cezai işlem uyguladı. 

Haberin Devamı

Ters yönden geldi, polis çağır diyerek tepki gösterdi | Arsız sürücüye ceza şoku

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sultangazi#Tartışma

BAKMADAN GEÇME!