Ters yolda ölümle dans

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Görüntülerde motosiklet sürücüsünün hareketlerine devam ettiği sırada cadde üzerindeki trafik akışının sürdüğü görülüyor. Bu tür bir hareket sırasında yapılacak küçük bir hata bile ağır sonuçlara yol açabilir.

SANİYELER İÇİNDE FELAKETE DÖNEBİLİRDİ

Motosikletin dengesini kaybetmesi, sürücünün asfalt zemine savrulmasına neden olabileceği gibi, çevrede bulunan araçların ani fren veya manevra yapmasına da yol açabilir. Böyle bir durumda kazanın yalnızca motosiklet sürücüsüyle sınırlı kalmayacağı açık.

YENİ DÜZENLEMEYLE CEZASI DA AĞIRLAŞTI

Motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafikte akrobatik hareketlerle kullanılması konusunda 2026 yılında önemli bir düzenleme yapıldı. 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle motosiklet ve motorlu bisikletlerin, izin verilen gösteriler dışında tek teker üzerinde veya sürüş güvenliğini olumsuz etkileyecek benzeri akrobatik hareketlerle kullanılması yasaklandı. Bu tür hareketleri yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınıyor, kullanılan araç da 60 gün süreyle trafikten menediliyor.