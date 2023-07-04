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‘Ters şerit’ faciası: Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 4 ölü

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#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Pakistan#Kaza
‘Ters şerit’ faciası: Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 4 ölü
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ‘dağ yolu’ diye adlandırılan Girne-Değirmenlik yolunda, rampa aşağı inen 4 turisti taşıyan otomobil, dün sabah erken saatlerde karşı şeride geçerek kazaya neden oldu.

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Parçalara ayrılan araçta Pakistan uyruklu şoför Prataphai Bhuabbai Karavadra (40), Jayesh Keshu Agath (21) ve Nijerya uyruklu Anjali Makwana (21) ile Pushtıben Heenaben Pathak (21) feci şekilde can verdi.

‘Ters şerit’ faciası: Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 4 ölü

Kazada kendi şeridinde ilerleyen ve ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Hüseyin Taşer (56) ile yolcu olarak bulunan Burak Tokgün (35) yaralı kurtuldu. Yaralılar tedavi altına alınırken, yetkililer özellikle sol direksiyon araçların kullanıldığı ülkelerden gelen turist ve öğrencileri, dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

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#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Pakistan#Kaza

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