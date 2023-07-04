‘Ters şerit’ faciası: Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 4 ölü

Haberin Devamı

Parçalara ayrılan araçta Pakistan uyruklu şoför Prataphai Bhuabbai Karavadra (40), Jayesh Keshu Agath (21) ve Nijerya uyruklu Anjali Makwana (21) ile Pushtıben Heenaben Pathak (21) feci şekilde can verdi.

Kazada kendi şeridinde ilerleyen ve ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Hüseyin Taşer (56) ile yolcu olarak bulunan Burak Tokgün (35) yaralı kurtuldu. Yaralılar tedavi altına alınırken, yetkililer özellikle sol direksiyon araçların kullanıldığı ülkelerden gelen turist ve öğrencileri, dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.