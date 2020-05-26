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Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Ters şeride giren otomobil ile ambulans çarpıştı

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Ters şeride giren otomobil ile ambulans çarpıştı
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ZONGULDAK'ta, ters şeritte ilerleyen otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Uzunmehmet Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süre önce ters şeride açılan yol, sabah saatlerinde tekrar eski haline döndürüldü. Birol Söylemez yönetimindeki 81 AAL 629 plakalı otomobille, şeridin eski haline döndüğünü fark etmeyerek yoluna devam etti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen ambulansla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan Birol Söylemez, başka bir ambulansla tedavisi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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