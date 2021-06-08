Ters şeride giren cip dehşet saçtı! 2'si asker 4 yaralı

Kaza gece saatlerinde, Amasra Çakraz yolunda meydana geldi. Bartın istikametine ters şeride giren Mevlüt D. yönetimindeki 74 BR 008 plaka cip, karşı yönden gelen 74 JA 042 plakalı Amasra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kazada cip sürücüsü Mevlüt D. ve yanında bulunan Hayrettin I.ile jandarma aracında bulunan sürücü Uzman Çavuş İ.N. ile Uzman Çavuş A.Y. yaralandı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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