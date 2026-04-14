Ters lale koparmanın cezası 700 bin TL

Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyü dağ yamaçlarında baharın gelişi ve karların erimesiyle birlikte, endemik bir tür olan ters laleler açtı. Laleler, bölge turizmine de hareketlilik getirdi.

Her yıl nisan ayında görülen, yörede ‘Ağlayan Gelin’ olarak da bilinen ve yaklaşık 20 gün ömrü olan ters laleleri görmeye gelen ziyaretçiler, manzarayı fotoğraflamak için dağ yamaçlarına tırmanıyor. Ziyaretçiler lalelere zarar verilmesini engellemek için cezaların daha da yükseltilmesini istiyor.