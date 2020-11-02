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Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde şarampole yuvarlanıp ters dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Burhaniye ilçesi kırsal Börezli Mahallesi girişinde meydana gelen kazada O.G. yönetimindeki 10 RD 983 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü O.G., ters dönen araçta sıkıştı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan O.G., ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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