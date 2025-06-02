Yardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendi

Haberin Devamı

Kaza, dün Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak ters döndü.

Araç içinde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve 2 motosikletli yardıma koştu. Kazaya şahit olan 1 kişi aracın camını ayağıyla kırdı ardından da içeridekilere "İyi misiniz" diye sordu.

KURTARMAYA ÇALIŞAN ADAMA TEPKİ

Haberin Devamı

Bu sırada araç içindekiler, kendilerine yardım etmeye çalışan kişiye hakaret ederek "İyiyiz de cama neden vuruyorsunuz" diye sert çıktı. Yaşananlar, kaza sırasında yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.