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Yardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendi

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 13:08

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak kaza yaptı. Kazada araç içinde sıkışan 2 kişi, kendilerine yardım etmeye çalışan vatandaşa hakaret ederek sert çıktı. O anlar kaza geçirenlerin yardımına koşan motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak ters döndü.

Yardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendi

Araç içinde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve 2 motosikletli yardıma koştu. Kazaya şahit olan 1 kişi aracın camını ayağıyla kırdı ardından da içeridekilere "İyi misiniz" diye sordu.

Yardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendi

KURTARMAYA ÇALIŞAN ADAMA TEPKİ

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Bu sırada araç içindekiler, kendilerine yardım etmeye çalışan kişiye hakaret ederek "İyiyiz de cama neden vuruyorsunuz" diye sert çıktı. Yaşananlar, kaza sırasında yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Yardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendi

Yardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendi

Yardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendi

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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