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Terörün yerini bal hasadı aldı

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#Bal Hasadı#Erciş#Zilan Yaylası
Terörün yerini bal hasadı aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00

VAN'da bir zamanlar ‘terör bölgesi’ olarak anılan Erciş ilçesindeki Zilan Yaylası'nda bal hasadına başlandı.

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Korku ve endişe duymadan, ilkbahar aylarında florası zengin yaylaya bırakılan kovanlardan bal dolu petekler alınıyor. Erciş'te 20 yıldır arıcılık yapan 5 çocuk babası Murat Poyrazoğlu, Zilan Yaylası'nda bu yıl 200 kovanla bal üretimi yaptığını belirtti. Poyrazoğlu, "Güven içinde üretim yapabilmek bizim için büyük önem taşıyor. Daha önce bu bölgelere gelmek endişe vericiydi.

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Terör bölgesi olarak hafızalarımızda yer edinen bu yaylalara gelmek oldukça zordu. Son dönemde sağlanan huzur ortamı sayesinde üreticiler olarak daha güvenli koşullarda çalışıyoruz. Zilan Yaylası'nda ürettiğim balları Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlere sipariş üzerine gönderiyorum. Bir sezon da ürettiğimiz yaklaşık 2 ton balı başka şehirlere de gönderiyoruz. Ürettiğimiz balların ülke ekonomisine katkısı oluyor" diye konuştu.

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Terörün yerini bal hasadı aldı

 

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#Bal Hasadı#Erciş#Zilan Yaylası

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